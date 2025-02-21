Reuters узнало о тайных переговорах РФ и США в Швейцарии

По информации агентства Reuters, американцы и россияне за последние месяцы неоднократно проводили тайные встречи в Швейцарии и обсуждали войну РФ против Украины. Одна из таких встреч прошла на прошлой неделе в Женеве одновременно с Мюнхенской конференции по безопасности, пишет агентство в пятницу, 21 февраля, со ссылкой на три информированных источника.
Собеседники Reuters описали эти контакты как побочный канал, открытый еще во время переходного периода в США - после победы Дональда Трампа на президентских выборах 5 ноября 2024 года до его инаугурации 20 января 2025 года. Они отказались назвать имена участников таких переговоров, но сообщили, что речь не идет о госслужащих, но о лицах с дипломатическим опытом или опытом в сфере безопасности.
По меньшей мере, некоторые из советников Трампа были осведомлены об этих встречах, указывается далее. При этом многие детали остаются неясными, в том числе, что именно обсуждали на встречах и присутствовали ли на них украинцы, а также с какого точно момента ведутся эти переговоры, отмечает Reuters.
Переговоры США и России в Эр-Рияд
Несколько дней назад США и Россия провели первую за долгое время встречу официальных делегаций. В Эр-Рияде 18 февраля встретились главы внешнеполитических ведомств двух стран Марко Рубио и Сергей Лавров, а также помощник президента РФ Юрий Ушаков, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц и спецпосланник Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.
Одной из тем было прекращение войны РФ против Украины. Представители ЕС и Украины в переговорах не участвовали. По итогам встречи стороны также договорились назначить переговорщиков для обсуждения завершения войны России в Украине.