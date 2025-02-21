Reuters узнало о тайных переговорах РФ и США в Швейцарии

По информации агентства Reuters, американцы и россияне за последние месяцы неоднократно проводили тайные встречи в Швейцарии и обсуждали войну РФ против Украины. Одна из таких встреч прошла на прошлой неделе в Женеве одновременно с Мюнхенской конференции по безопасности, пишет агентство в пятницу, 21 февраля, со ссылкой на три информированных источника.

Собеседники Reuters описали эти контакты как побочный канал, открытый еще во время переходного периода в США - после победы Дональда Трампа на президентских выборах 5 ноября 2024 года до его инаугурации 20 января 2025 года. Они отказались назвать имена участников таких переговоров, но сообщили, что речь не идет о госслужащих, но о лицах с дипломатическим опытом или опытом в сфере безопасности.