Reuters: Турция не одобрит вступление Швеции в НАТО до следующей встречи министров

На прошлой неделе комиссия по иностранным делам турецкого парламента отложила голосование по заявке Швеции на вступление в НАТО, чтобы провести дополнительные переговоры по этому вопросу.
По словам одного из источников, комиссия, скорее всего, возобновит обсуждение этого вопроса во вторник или среду, а потом его уже смогут рассмотреть на заседании парламента. В эти дни, 28-29 ноября, в Брюсселе состоится встреча министров иностранных дел стран НАТО, которая, как надеялись некоторые представители западного оборонного блока, ознаменует вступление Швеции в альянс.
Министерство иностранных дел Турции не комментировало это, пишет агентство.
И Швеция, и Финляндия обратились с просьбой о вступлении в НАТО в мае прошлого года после вторжения России в Украину.
Президент Тайип Эрдоган тогда высказал возражения против обеих заявок в связи с тем, что скандинавские страны, по его мнению, защищают тех, кого Турция считает террористами, а также в связи с эмбарго на торговлю оборонными товарами. В апреле Турция одобрила заявку Финляндии, но заставила Швецию ждать.
Турция потребовала от Швеции предпринять более активные меры по борьбе с местными членами Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Европейский союз и США считают террористической группировкой.
В ответ на это Швеция внесла законопроект о борьбе с терроризмом, согласно которому членство в террористических организациях считается незаконным, а также сняла ограничения на экспорт оружия в Турцию. Стокгольм утверждает, что он выполнил свою часть соглашения, подписанного в прошлом году с Турцией и Финляндией.
Хотя Венгрия, член НАТО, также не ратифицировала членство Швеции, Турция считается главным препятствием на пути ее вступления.