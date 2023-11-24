Reuters: три греческих компании прекратили транспортировку российской нефти во избежание санкций

 
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Naftotiekis
Naftotiekis
ФОТО: Shutterstock

Три крупных греческих судоходных компаний прекратили транспортировку российской нефти в последние недели, чтобы избежать санкций США, которые сейчас налагаются на некоторые транспортные компании, перевозящие российскую нефть, сообщает "Экономическая правда".

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре трейдера.

Греческие грузоотправители Minerva Marine, Thenamaris и TMS Tankers в последние недели прекратили транспортировку российской нефти.

Thenamaris заявил, что не комментирует коммерческие вопросы. Minerva Marine и TMS Tankers не ответили на запросы комментариев.

Согласно трейдерам и данным транспортных агентов, все три компании были активными грузчиками российской нефти и топлива до сентября-октября, когда они начали сокращать свое участие.

По словам трейдеров, ранее сотрудничавших с тремя фирмами, все три компании отклонили запросы на суда для загрузки российской сырой нефти в ноябре и позже.

Выход греческих грузоотправителей из торговли произошел после ужесточения санкций США, наложенных на поставки российской нефти.

В октябре Вашингтон ввел первые санкции против владельцев танкеров в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах, перевозивших российскую нефть, что превышает максимальную цену G7 в 60 долларов за баррель. На прошлой неделе она наложила санкции на еще три корабля.

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