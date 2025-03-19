Reuters: США сворачивают противодействие гибридной войне РФ

По данным Reuters, несколько американских агентств в сфере национальной безопасности прекратили скоординированные усилия по противодействию диверсиям, дезинформации и кибератакам со стороны России. Тем самым Вашингтон ослабил давление на Москву, подталкивая ее к прекращению войны против Украины, пишет агентство в среду, 19 марта, со ссылкой на действующих и бывших американских должностных лиц.

В усилиях по противодействию гибридной войне участвовали не менее 7 ведомств

В 2024 году Джо Байден, занимавший тогда должность президента США, распорядился создать рабочие группы для мониторинга действий РФ на фоне предупреждений спецслужб об усилении российской гибридной войны против западных стран.