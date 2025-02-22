Reuters: США пригрозили закрыть Украине доступ к Starlink

Вскоре после начала российского вторжения Илон Маск передал Украине тысячи терминалов Starlink, чтобы заменить уничтоженные средства связи. Как пишет Reuters, сначала миллиардер стал в Украине героем, но затем отношение изменилось: как минимум один раз, осенью 2022 года, Маск ограничил доступ к системе, так как стал более критически относиться к действиям Киева.