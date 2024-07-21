Reuters: США не смогли увеличить выпуск ракет для Patriot

США пока не могут, как планировалось, увеличить выпуск ракет для ЗРК Patriot на заводах в Японии - об этом сообщает Reuters в субботу, 20 июля. По данным агентства, причина - нехватка ключевых компонентов.

В Вашингтоне хотят „как можно быстрее“ нарастить объем выпуска ракет PAC-3 в мировом масштабе с 500 до более чем 750 штук в год, рассказал журналистам информированный источник. Сейчас японская корпорация Mitsubishi Heavy Industries производит около 30 таких ракет ежегодно по лицензии американской Lockheed Martin. По этим данным, Mitsubishi могла бы производить 60 таких ракет, если бы для этого хватало деталей.