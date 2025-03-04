Reuters: США готовят план смягчения санкций против РФ

Возобновление переговоров РФ и США

18 февраля в столице Саудовской Аравии состоялись первые за долгое время переговоры официальных делегаций РФ и США. В российскую делегацию вошли глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. В американскую - госсекретарь Марко Рубио, советник президента по национальной безопасности Майк Уолц и спецпосланник Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф. Одной из тем встречи было прекращение войны в Украине. Представители ЕС и Украины в переговорах не участвовали.