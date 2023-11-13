Reuters сообщило о приостановке переговоров по заложникам в Газе

Израиль проводит в секторе Газа военную операцию в ответ на нападение вооружённых отрядов ХАМАС на юг Израиля 7 октября. Тогда, по уточнённым данным, погибли 1200 человек. Около 240 были взяты в заложники и увезены в сектор Газа.

По последним данным подконтрольного ХАМАС Минздрава Газы, в результате израильских атак погибли более 11 тысяч человек, из которых более четырёх с половиной тысяч – дети. Независимого подтверждения этим оценкам нет.