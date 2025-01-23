Reuters: Путин считает, что основные цели войны уже достигнуты, и разочарован экономическими проблемами России

Кремль не ответил на просьбу Reuters прокомментировать позицию Путина по экономике РФ и переговорам о завершении войны. Во время брифинга для журналистов 23 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин дает свою оценку „каждый раз“, как проходят совещания по экономическим вопросам. Песков отметил, что ситуация в экономике оценивается как стабильная: „Запас прочности имеется, проблемы тоже имеются. Но проблемы, к сожалению, являются спутниками практически всех государств мира“. По мнению пресс-секретаря Путина, запас прочности российской экономики позволяет удовлетворять как „все военные требования по нарастающей“, так и выполнять социальные обязательства. Песков в очередной раз заявил, что Москва готова к „равноправному и уважительному диалогу“ с Вашингтоном, но „сигналов пока не поступало“.