Reuters посчитал убытки западных компаний от ухода из России

Многие западные компании, ушедшие из России в связи с агрессией Москвы против Украины, с начала войны потерпели убытки на общую сумму в более 107 млрд долларов США (около 99 млрд евро). Об этом в четверг, 28 марта, сообщило агентство Reuters, проанализировавшее финансовую отчетность затронутых фирм. Агентство отмечает, что, по сравнению с предыдущим анализом, проведенным в августе, финансовые потери возросли почти на треть (плюс 30 миллиардов долларов). В основном эти убытки связаны со списаниями и упущенными доходами.