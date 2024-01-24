Reuters: Израиль и ХАМАС одобрили прекращение огня на 30 дней

Вместе с тем перемирие пока задерживается из-за разногласий по поводу условий окончательного прекращения боевых действий, но собеседники агентства считают, что сделка может быть согласована в любую минуту.

ХАМАС требует предоставить гарантии дальнейшего постоянного прекращения огня прежде, чем группировка согласится на временное перемирие и освобождение заложников, говорят источники в египетских службах безопасности.

Израиль и посредники — США, Египет и Катар — стремятся вести поэтапные переговоры, обсуждая условия постепенного обмена заложников различных категорий.

Источники Axios сообщали, что, в частности, на первом этапе в рамках нового перемирия израильская стороны предложила освободить женщин, мужчин старше 60 лет, а также заложников, которые находятся в критическом состоянии. На следующих этапах Израиль планирует вернуть женщин-военнослужащих, мужчин в возрасте до 60 лет, которые не являются военными, а затем мужчин из израильской армии и тела погибших заложников.