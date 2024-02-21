Reuters: Иран поставил России 400 баллистических ракет

По словам трех иранских источников, Иран предоставил России около 400 ракет, в том числе множество из семейства баллистических ракет малой дальности Fateh-110, таких как Zolfaghar. По словам экспертов, эта ракета способна поражать цели на расстоянии от 300 до 700 км.
Министерство обороны Ирана и Корпус стражей исламской революции - элитные силы, контролирующие иранскую программу баллистических ракет - отказались от комментариев, пишет агентство.
По словам одного из иранских источников, поставки начались в начале января после того, как в конце прошлого года стороны заключили сделку.
Иранский военный чиновник сказал, что было по меньшей мере четыре поставки ракет и что в ближайшие недели будут еще. Он отказался предоставить более подробную информацию.
Другой высокопоставленный иранский чиновник сообщил, что часть ракет была отправлена в Россию на корабле через Каспийское море, а часть - на самолете. "Будут еще поставки", - сказал второй иранский чиновник.
"Нет причин скрывать это. Нам разрешено экспортировать оружие в любую страну, которую мы пожелаем", - подчеркнул он.
В октябре истек срок действия ограничений Совбеза ООН на экспорт Ираном некоторых ракет, беспилотников и других технологий. США и ЕС сохранили санкции против программы баллистических ракет Ирана на фоне опасений, что оружие могут экспортировать на Ближний Восток и в Россию.