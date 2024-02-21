Reuters: Иран поставил России 400 баллистических ракет

По словам трех иранских источников, Иран предоставил России около 400 ракет, в том числе множество из семейства баллистических ракет малой дальности Fateh-110, таких как Zolfaghar. По словам экспертов, эта ракета способна поражать цели на расстоянии от 300 до 700 км.

Министерство обороны Ирана и Корпус стражей исламской революции - элитные силы, контролирующие иранскую программу баллистических ракет - отказались от комментариев, пишет агентство.

По словам одного из иранских источников, поставки начались в начале января после того, как в конце прошлого года стороны заключили сделку.

Иранский военный чиновник сказал, что было по меньшей мере четыре поставки ракет и что в ближайшие недели будут еще. Он отказался предоставить более подробную информацию.

Другой высокопоставленный иранский чиновник сообщил, что часть ракет была отправлена в Россию на корабле через Каспийское море, а часть - на самолете. "Будут еще поставки", - сказал второй иранский чиновник.