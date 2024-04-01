Reuters: Иран незадолго до теракта в "Крокусе" предупреждал РФ об угрозе

"За несколько дней до нападения Тегеран передал Москве информацию о возможном крупном теракте в России. Информация была получена в результате допросов задержанных по подозрению в организации взрывов в Иране", - рассказал один из собеседников агентства.

Крупнейший за последнее время теракт произошёл в Иране 3 января, его жертвами стали десятки участников траурной церемонии в годовщину гибели генерала Кассема Сулеймани. Ответственность за взрыв, как и за нападение на "Крокус Сити Холл", взяло на себя афганское подразделение признанной террористической организации "Исламское государство" - "Вилаят Хорасан".