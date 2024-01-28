Reuters: Индия дистанцируется от РФ как поставщика оружия

Индия, являющаяся крупнейшим в мире импортером вооружений, стремится дистанцироваться от России, возможности которой осуществлять поставки оружия и комплектующих существенно ограничены из-за войны с Украиной, и разворачивается в сторону Запада, по мере того как США стремятся расширить свое влияние в Индо-Тихоокеанском регионе. Такой анализ публикует в воскресенье, 28 января, агентство Reuters.

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), за последние два десятилетия Индия потратила за закупку вооружений более 60 млрд долларов, причем 65% этих поставок осуществила Россия. Однако за последние пять лет экспорт российского оружия в Индию сократился на 37%. За тот же период Россия нарастила поставки в Китай (на 39 процентов) и Египет (на 44 процента), говорилось в докладе института за март 2023 года.