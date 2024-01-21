Reuters: хуситы атакуют суда под командованием Ирана и "Хезболлы"

По словам собеседников агентства, Иран занимался вооружением, обучением и финансированием хуситов после начала войны Израиля против палестинской группировки ХАМАС, признанной террористической в США и Евросоюзе, в секторе Газа после 7 октября.

Reuters уточняет, что Тегеран поставляет хуситской группировке "Ансар Алла", среди прочего, ракеты средней дальности, баллистические высокоточные ракеты и беспилотники. Политические решения принимаются в Иране, а также руководством "Хезболлы".

Местонахождения, откуда вести атаки, на месте в Йемене определяют хуситы, но разведданные, которые позволяют определить, какие именно суда в Красном море предназначены для Израиля, предоставляет руководство КСИР.