2025.04.12 12:48

Reuters: граждане Китая, воюющие на стороне России, являются наемниками

 
BBC Russian
Наемник
Наемник
ФОТО: кадр видео

Более ста граждан Китая, воюющих на стороне российских вооруженных сил против Украины, являются наемниками, которые, по всей видимости, не имеют прямой связи с китайским правительством, пишет Reuters со ссылкой на двух американских чиновников, знакомых с разведданными, и бывшего сотрудника западной разведки.

Tем не менее китайские офицеры находились в районе боевых действий в тылу у российских войск с одобрения Пекина, чтобы извлечь тактические уроки из войны, сообщил агентству бывший чиновник.

Глава вооруженных сил США в Индо-Тихоокеанском регионе Сэмюэл Папаро в среду подтвердил, что украинские военные захватили двух мужчин китайского происхождения на востоке Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что располагает информацией о 155 гражданах Китая, воюющих на стороне России. В Пекине назвали высказывания Зеленского „безответственными“ и заявили, что Китай не участвует в войне.

Официальные лица США, говорившие на условиях анонимности, заявили, что китайские бойцы, по-видимому, имеют минимальную подготовку и не оказывают заметного влияния на военные операции России.

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