Reuters: граждане Китая, воюющие на стороне России, являются наемниками

Tем не менее китайские офицеры находились в районе боевых действий в тылу у российских войск с одобрения Пекина, чтобы извлечь тактические уроки из войны, сообщил агентству бывший чиновник.

Глава вооруженных сил США в Индо-Тихоокеанском регионе Сэмюэл Папаро в среду подтвердил, что украинские военные захватили двух мужчин китайского происхождения на востоке Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что располагает информацией о 155 гражданах Китая, воюющих на стороне России. В Пекине назвали высказывания Зеленского „безответственными“ и заявили, что Китай не участвует в войне.