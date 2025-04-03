Reuters: Глава РФПИ Дмитриев встретился с Уиткоффом в США

В свою очередь CNN со ссылкой на трех людей, „знакомых с ходом мыслей Трампа“, отмечает, что в личном кругу общения тот уже открыто поднимал вопрос о том, можно ли доверять Путину, и говорил, что у него „заканчивается терпение“. Ранее глава американского государства, так же жестко критиковал и президента Украины Владимира Зеленского, в частности, за то, что последний, по словам Трампа, пытается отказаться от сделки с США по минеральным ресурсам.