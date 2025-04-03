Reuters: Глава РФПИ Дмитриев встретился с Уиткоффом в США

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в среду, 2 апреля, встретился в Вашингтоне со спецпосланником президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом для обсуждения условий перемирия в войне России против Украины. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на двух американских чиновников.
„Дмитриев, бывший инвестиционный банкир Goldman Sachs, получивший образование в Стэнфорде, - один из самых подкованных по части США представителей российской элиты, имеющий тесные связи с некоторыми ключевыми членами команды Трампа, - говорится в публикации. - Он является самым высокопоставленным российским чиновником, посетившим США по государственным делам с момента масштабного вторжения России в Украину в 2022 году“.
CNN: Для поездки в США с Дмитриева временно сняли санкции
Как сообщил ранее телеканал CNN, власти США временно сняли с Дмитриева санкции, чтобы Госдепартамент мог выдать ему визу для въезда. Глава РФПИ учился и работал в США, а недавно участвовал в переговорах с американской делегацией в Эр-Рияде. Как отмечает CNN, именно Кирилл Дмитриев работал с Уиткоффом над освобождением из РФ гражданина США Марка Фогеля.
Однако что именно представитель РФ обсуждал с Уиткоффом 2 апреля, неизвестно, пишет Reuters. „Но его визит состоялся после того, как президент США Дональд Трамп выразил свое разочарование темпами переговоров о прекращении огня, заявив в воскресенье (31 марта. - Ред.), что он „чертовски зол“ на Путина, и поднял вопрос о возможности введения санкций против тех, кто покупает российскую нефть“, - напоминают авторы.
В свою очередь CNN со ссылкой на трех людей, „знакомых с ходом мыслей Трампа“, отмечает, что в личном кругу общения тот уже открыто поднимал вопрос о том, можно ли доверять Путину, и говорил, что у него „заканчивается терпение“. Ранее глава американского государства, так же жестко критиковал и президента Украины Владимира Зеленского, в частности, за то, что последний, по словам Трампа, пытается отказаться от сделки с США по минеральным ресурсам.
И все же, как обращает внимание Reuters, США не включили Россию в расширенный список стран, которые затронут повышенные пошлины. При этом пошлины на товары из Украины составят 10%, передает агентство.