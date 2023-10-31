Республиканцы США хотят выделить Израилю 14,3 млрд долларов

Республиканцы в Палате представителей США подготовили и представили законопроект, предусматривающий выделение помощи на 14,3 млрд долларов Израилю в его борьбе против палестинской террористической организации ХАМАС. Среди прочего обнародованный в понедельник, 30 октября, документ предполагает выделение 4 млрд долларов на израильские системы обороны "Железный купол" и "Праща Давида", а также 1,2 млрд на разработку системы обороны "Железный луч", сообщило издание The Hill.

Принятие законопроекта - под вопросом



При этом предоставление данного пакета помощи предусматривает сокращение финансирования в рамках принятого в 2022 году закона о снижении инфляции, на принятии которого настаивали демократы и который включает меры по регулированию налогов, здравоохранения и защиты климата, указывает The Hill. Кроме того, представленный республиканцами пакет поддержки Израиля идет вразрез со стратегией Белого дома, который стремится увязать помощь Украине и Израилю в одном законодательном акте. Оба этих факта могут затруднить принятие законопроекта, пишет газета. Ранее Майк Джонсон заявлял, что финансирование помощи Украине и Израилю должно осуществляться раздельно, а не в рамках одного законопроекта.