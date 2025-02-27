Решение курдского вопроса в Турции? Абдулла Оджалан призвал РПК сложить оружие

Но полного примирения так и не произошло. В 2009-2011 году в Осло проходили переговоры между представителями Турции и РПК, но они сорвались после очередной вспышки насилия.

В 2013 году Оджалан объявил о прекращении огня со стороны РПК, и стороны снова сели за стол переговоров. Они разработали общие принципы мирного урегулирования, известные как „консенсус Долмабахче“. В 2015-м Оджалан выступил с новым призывом — об отказе от вооруженной борьбы. Но Эрдоган неожиданно вышел из переговоров. Срыв дипломатии перевел к новым столкновениям. В 2016-м Селахаттин Демирташ, сопредседатель прокурдской партии в парламенте, был арестован. Он находится в заключении до сих пор.