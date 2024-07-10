Решающая неделя Байдена. Саммит НАТО в Вашингтоне может спасти предвыборную кампанию президента США или потопить ее

Байден неоднократно пообещал продолжить свою кампанию. Он настаивает, что время для сомнений и раздумий по поводу его кандидатуры прошло. Время действовать начинается на саммите НАТО.

В последние несколько дней Джо Байден обрушился на своих критиков, напомнил о мандате, который он получил на демократических праймериз, и предложил своим оппонентам бросить ему вызов в открытую.

На этой неделе саммит НАТО в Вашингтоне может предоставить Байдену временную передышку — или же стать последним боем президента.

После неудачного выступления на дебатах с Дональдом Трампом, обещающего войти в список самых провальных в современной американской истории, президент борется за свое политическое выживание. И за этим процессом внимательно следят как в США, так и во всем мире.

Возможный провал Байдена также может увеличить опасения европейских союзников, обеспокоенных растущей вероятностью президентства Дональда Трампа и резкими изменениями во внешней политике, которые за этим последуют.

Если он оступится, среди демократов может начаться паника, которая сведет на нет его надежды даже на участие в ноябрьских выборах, не говоря уже о победе на них.

Байден хорошо разбирается в международных отношениях, так что на этой сцене он должен чувствовать себя комфортно. Но ставки будут крайне высоки, учитывая, что его неудачное выступление повлечет как международные, так и внутренние последствия.

Байден будет в течение трех дней принимать лидеров Североатлантического альянса, им предстоят встречи и публичные мероприятия, кульминацией которых станет пресс-конференция президента США в четверг днем.

Берзина говорит, что в последние две недели, однако, в Европе испытывают нечто новое — беспокойство по поводу Байдена. По ее словам, после его неудачного выступления на дебатах союзники США начали сомневаться в том, что президент сумеет справиться со своими обязанностями.

Мы понимаем, что многих европейских лидеров беспокоит перспектива еще одного президентского срока Трампа и его внешнеполитической стратегии. Бывший президент не раз пренебрежительно отзывался о международных объединениях с участием множества стран.

„Байден начинает эту неделю ослабленным, — говорит Кристин Берзина, управляющий директор аналитического центра Германский фонд Маршалла. — Мы не знаем, что ждет его в конце“.

На саммите НАТО они надеются увидеть доказательства того, что дебаты были просто неудачным эпизодом, а не свидетельством новой нормы.

„Очень тревожно, когда близкий союзник, ваш самый значимый союзник, не справляется, — говорит Берзина. — Поэтому я думаю, что есть огромная надежда, что Байден пройдет этот тест. Но если он не справится, это вызовет еще больше вопросов о надежности США“.

Все взгляды будут прикованы к президенту США, когда он будет участвовать в переговорах, принимать иностранных лидеров в Белом доме и проводить двусторонние встречи с ключевыми лидерами, включая недавно избранного премьер-министра Великобритании Кира Стармера.