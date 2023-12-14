"Репортёры без границ": в 2023 году в мире были убиты 45 журналистов

Больше всего журналистов (23 человека) погибли в этом году в зонах военных конфликтов. Из них 17 человек были убиты в секторе Газа, Израиле и Ливане. За два года войны в Украине погибли 11 журналистов, из них двое — в 2023.

За последние 20 лет больше всего журналистов были убиты в 2012 и 2013 годах — 144 и 143 человека соответственно. В это время происходили наиболее ожесточенные боевые действия в Сирии и Ираке. В 2022 году был убит 61 журналист.

В тюрьме за свою деятельность сейчас находится 521 журналист, отмечают авторы доклада. Больше всего заключенных — в Китае (121), Мьянме (68) и Беларуси (39). В России, по подсчетам "Репортеров без границ", в СИЗО и колониях находятся 28 журналистов.