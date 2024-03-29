Ремонт моста в Балтиморе может стоить 1 млрд долларов

Как отмечает профессор инженерных наук Университета Джона Хопкинса Бен Шафер, реализация проекта может занять от пяти до семи лет в зависимости от объема финансирования, скорости поставок и проведения работ. Другие эксперты, впрочем, полагают, что на восстановление моста уйдет от 18 до 24 месяцев, а обойдется оно от 500 млн до 1 млрд долларов.

В настоящее время порт Балтимора закрыт, а местные ремонтные службы уже начали предварительные работы по разборке конструкций моста при участии военных инженеров.

Мост в Балтиморе обрушился после того, как в него врезался контейнеровоз

Во вторник, 26 марта, мост рядом с портом Балтимора обрушился после того, как в одну из его опор врезался 300-метровый контейнеровоз под флагом Сингапура. В результате инцидента погибли шесть человек, которые находились на мосту в момент его обрушения. Еще двоих удалось спасти.