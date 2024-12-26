Ремонт электрокабеля в Балтийском море займет месяцы

Электрокабель Estlink 2 между Эстонией и Финляндией, на котором накануне произошел сбой , не будет работать несколько месяцев, сообщил финский системный оператор Fingrid в четверг, 26 декабря. Компания указала, что место повреждения морского кабеля обнаружено, и пообещала назвать срок возобновления работы кабеля по мере появления новой информации.

Полиция ведет расследование инцидента

По данным Fingrid, подключение к электросети кабеля было прервано днем 25 декабря. В компании не исключили версию внешнего вмешательства, но подчеркнули, что причины происшествия еще предстоит выяснить. Отмечается, что у места, где произошел разрыв, было замечено судно Xin Xin Tiang 2, которое ходит под флагом Гонконга. По данным медиакомпании Yle, в районе пролегания кабеля Estlink 2 также было замечено еще одно судно - Eagle S под флагом Островов Кука, которое направлялось из Санкт-Петербурга в Египет и заметно замедлило ход, когда обнаружились помехи в работе Estlink 2.