Ректор университета США ушла в отставку из-за антисемитизма

После этого гендиректор финансовой компании Stone Ridge Asset Management Росс Стивенс, которая выступает самым крупным спонсором Пенсильванского университета, отозвал у учреждения грант на 100 млн долларов. Ранее 74 конгрессмена призвали уволить всех трех ректоров крупных вузов за антисемитизм в их учебных заведениях.

После начала войны Израиля против террористического движения " Хамас " в американских университетах прошли акции протеста, на которых звучали антисемитские лозунги. 5 декабря президенты Пенсильванского и Гарвардского университетов, а также Массачусетского технологического института выступали на слушаниях в Конгрессе. Отвечая на вопрос, не нарушают ли "призывы к геноциду евреев" кодекс поведения в университетах, Мэгилл сказала, что "все зависит от контекста".

Ректор элитного Пенсильванского университета Лиз Мэгилл в субботу, 9 декабря, подала в отставку на фоне антиизраильских и антисемитских выступлений в ее учебном заведении. Согласно заявлению на сайте вуза, Мэгилл останется в должности до тех пор, пока ей не найдут замену.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли свыше 17 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.