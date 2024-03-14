Регионы Украины и России подверглись обстрелам

Российские войска в ночь на четверг, 14 марта, вновь провели массированную атаку дронами на Украину, применив 36 БПЛА Shahed-131/136, при этом украинским ПВО удалось сбить 22 из них, сообщил генеральный штаб вооруженных сил Украины (ВСУ) в утренней сводке, обнародованной в Facebook.

В оперативном командовании "Юг" уточнили, что два БПЛА были уничтожены в северной части Николаевской области. Ближе к утру стало известно, что в Харькове было зафиксировано падение дрона в центре города в районе частных домов, данных о возможных пострадавших пока не поступало.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что ранним утром в Шевченковском районе Харькова взорвалась российская ракета С-300, в результате повреждены нежилые гражданские помещения в лесополосе. О пострадавших не сообщается.

Обстрел Сумской области