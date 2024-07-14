Регионы Украины и России подверглись обстрелам

Силы противовоздушной обороны Украины в ночь на воскресенье, 14 июля, сбили на востоке страны две российские управляемые авиационные ракеты типа Х-59/Х-69 и четыре разведывательных беспилотника типа „Орлан -10“ и „Zala“, сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

В военной администрации Днепропетровской области сообщили, что под российский обстрел попали три района. В Днепровском из-за ракетной атаки произошел пожар, в Криворожском районе при атаке дронов пострадала 67-летняя местная жительница, а в Никопольском районе после обстрелами были повреждены пять частных домов, семь хозяйственных сооружений и линии электропередач. В Никополе была повреждена АЗС.