„Редкоземельные металлы, нефть, и всё, что сможем получить“: Трамп заявил, что еще хочет взамен „вложенных в Украину денег“

Он утверждает, что Европа выделила Украине 100 млрд долларов, в то время как США дали 350 млрд долларов. „Но вот что еще хуже: Европа дала их в виде кредита, так что они получат свои деньги обратно. Мы не получили ничего, поэтому я хочу, чтобы они дали нам хоть что-то за все те деньги, которые мы вложили, и я пытаюсь уладить войну и покончить со всеми этими смертями“, — продолжил американский президент.