Редкая болезнь оказалась сильнее: в 22 года скончался принц Люксембурга

По его словам, в последние дни жизни Фредерик попрощался с родными — родителями, сестрой принцессой Шарлоттой, братом принцем Александром и другими членами семьи. „Фредерик нашел в себе силы и мужество попрощаться с каждым из нас по отдельности“, — поделился принц Роберт.

Принц не мог говорить уже несколько дней, но в последний момент ему удалось произнести важные слова: „Папа, ты гордишься мной?“ „Его голос был удивительно ясным, а серьезность момента — глубокой. Конечно, он слышал ответ на этот вопрос уже много раз... Но теперь ему нужно было подтверждение: он отдал все силы своей короткой, но прекрасной жизни, и теперь наконец может двигаться дальше“, — написал принц Роберт в своем послании.