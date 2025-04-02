Речь против Трампа стала самой длинной в истории Сената США

Сенатор выступал без перерывов

Букер не сделал ни одного перерыва, поскольку это позволило бы председателю палаты продолжить работу Сената. Исключением стала лишь короткая молитва и ответы на вопросы от демократов. Вместе с тем, на повестке дня Сената в этот день не было голосований по законодательным инициативам. Букер выступал против политики Трампа, а также намеревался „встряхнуть свою партию“, отмечает AFP.