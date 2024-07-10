Речь Олафа Шольца о войне в Украине отдали в музей

Рукопись речи Олафа Шольца (Olaf Scholz) станет частью постоянной экспозиции музея Дом истории (Haus der Geschichte) в Бонне, сообщило информационное агентство dpa во вторник, 9 июля. Выступая 27 февраля 2022 года перед депутатами бундестага с правительственным отчетом на специальном заседании, федеральный канцлер назвал начало войны в Украине „поворотным моментом в истории нашего континента“.

„Поворотный момент“ - по-немецки Zeitenwende - в Германии в 2022 году даже назвали словом года. Текст этой речи главы немецкого правительства в оригинале с 2025 года можно будет подробно изучить в стенах боннского музея. Манускрипт Олаф Шольц уже передал сотрудникам культурного учреждения.