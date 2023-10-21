Разведка США: РФ вмешивалась в выборы минимум в 9 странах

Россия в 2020-2022 годах активно вмешивалась в выборы как минимум в девяти странах, пытаясь подорвать в них доверие к демократическим институтам, говорится в докладе разведки США, который пересказывает в пятницу, 20 октября, агентство Reuters. Еще в 17 странах усилия России были "менее ярко выраженными", отмечается далее. Документ был отправлен в посольства Соединенных Штатов в более чем 100 странах Америки, Европы, Азии и Африки, с целью передачи местным правительствам.

Разведка США предупреждает, что Россия использует шпионов, социальные сети и российские государственные СМИ для подрыва веры общества в честность демократических выборов во всем мире. "Это глобальное явление, - подчеркивается в докладе. - Наши данные показывают, что высокопоставленные российские правительственные чиновники, в том числе в Кремле, видят ценность в таких операциях по оказанию влияния и считают их эффективными".