Разведка ФРГ: Пандемия COVID-19 случилась из-за утечки в КНР

Пандемия COVID-19 , по всей видимости, разразилась из-за утечки вируса SARS-CoV-2 из лаборатории в китайском Ухане. К таким выводам пришла германская федеральная разведывательная служба BND еще в 2020 году, пишут газеты Süddeutsche Zeitung и Zeit в среду, 12 марта.

Указывается, что проведение расследования в этой связи было поручено спецслужбе ведомством федерального канцлера и именно оно впоследствии засекретило полученную информацию.

Спецоперация немецкой разведки Saaremaa

Анализ BND опирается на открытые источники, в особенности на материал, собранный в рамках операции спецслужб под кодовым названием Saaremaa, следует из публикаций. В частности, речь идет о научных данных из китайских исследовательских институтов, в том числе Уханьского института вирусологии. В материалах содержатся не только свидетельства проведения рискованных экспериментов, в ходе которых естественные вирусы искусственно модифицировались, но и указания на многочисленные нарушения правил безопасности в лабораториях.