Разведка Дании оценила вероятность нападения РФ на НАТО

С 2022 года, на фоне военных действий в Украине, Россия проводит масштабную реконструкцию и реформу вооруженных сил страны, аргументируют авторы доклада. При этом в течение 2024 года эти усилия сменили характер: „от реконструкции к интенсивному наращиванию военного потенциала с целью получения возможности воевать на равных с силами НАТО “.

В настоящее время угрозы нападения России на Данию нет. Однако вероятность возникновения такой угрозы будет усиливаться в последующие годы. Такие выводы содержатся в докладе „Прогноз 2024 “ , обнародованном разведкой скандинавского королевства 9 февраля. Международные СМИ, в частности, онлайн-издание Politico, обратили внимание на этот документ во вторник, 11 февраля.

„В настоящее время Россия хочет продолжать избегать действий, которые могли бы привести к активизации статьи 5 Договора НАТО . Однако склонность России к риску в отношении НАТО может возрасти, если относительный баланс сил изменится в пользу России“, - говорится в докладе. Такое смещение баланса сил, по мнению авторов доклада, произойдет, если Россия будет наращивать свой военный потенциал, а Запад - нет.

Это не означает, что решение о войне России против НАТО принято, подчеркивается в докладе. Однако Россия вооружается и наращивает потенциал, „чтобы была возможность принять такое решение“.

Финансовая и материальная поддержка со стороны Китая, а также поддержка Северной Кореи и Ирана войсками и системами вооружений соответственно все больше помогают России высвободить ресурсы, считает датская разведка.

Вероятность новой региональной войны

По оценке датской разведки, Россия будет более готова применить военную силу в региональной войне против одной или нескольких европейских стран - членов НАТО, если Москва будет воспринимать НАТО как ослабленную в военном отношении или политически расколотую. Это будет особенно актуально в случае, если Москва сочтет, что США не смогут или не захотят поддержать европейские страны НАТО в войне с ней, следует из доклада.

Реальная военная угроза со стороны России также зависит от развития войны в Украине, полагает датская разведка: „Маловероятно, что Россия сможет вести войну в Украине и одновременно - с одной или несколькими странами НАТО“.