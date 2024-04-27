"Разрушили все". Как российская оккупация навсегда изменила Чернобыльскую зону

Для нелегальных сталкеров — это запретное место с романтикой темных заброшенных домов и адреналином от возможной встречи с патрулями или дикими животными.

Для ученых — это уникальный район, где природа получила шанс с минимальным присутствием человека вернуться к облику, которым обладало Полесье (область, находящаяся на территории четырех государств — Польши , России , Беларуси и Украины — Би-би-си) несколько веков назад.

Для ликвидаторов — это локация, где они ценой собственного здоровья боролись с радиацией — с невидимым врагом, который с тех пор пытается догнать их, а многих уже догнал.

Для десятков тысяч бывших припятчан (до катастрофы в городе жили 50 тысяч человек) и жителей Чернобыля, Полесского и других окрестных поселков и сел, Чернобыльская зона — это обломки прежней жизни, разрушенной крупнейшей техногенной катастрофой в истории человечества.

Сейчас доступ в Чернобыльскую зону сильно ограничен — ни о каком туризме или сталкерских походах не может быть и речи, а журналисты должны договариваться о поездке не только с Госагентством по управлению зоной отчуждения (ГАЗО), но и с военными.

Российские войска пробыли в Зоне чуть больше месяца — с 24 февраля по 2 апреля. Несмотря на то, что больших боев там не было (лишь несколько столкновений с пограничниками и обстрелы в первые дни), оккупация изменила эти особые земли на многие годы, а возможно — навсегда.

Именно поэтому российское наступление на Киев , которое началось 24 февраля 2022 года через Чернобыльскую зону, многими было воспринято еще и как нарушение уникальной атмосферы этой территории.

Наконец, для более традиционных туристов Чернобыльская зона — это экзотический «музей СССР» с ржавыми символами советской жизни 1980-х.

«Россияне разграбили все пункты пропуска, центры мониторинга Зоны отчуждения, лаборатории и все остальное, где была какая-то аппаратура», — заявил BBC Украина ведущий инженер по сопровождению официальных делегаций и ликвидатор Владимир Вербицкий.

Российские военные взорвали желтый инфоцентр компании « Чернобыль тур», когда выяснили, что на нем были установлены вебкамеры. Они много часов фиксировали движение колонн россиян.

Сейчас в Дитятках только полицейские и военные, а также закрытые киоски, поврежденные туалеты и другие остатки туристической инфраструктуры.

Раньше здесь в любое время года стояли автобусы с туристами (за пять лет до начала войны Чернобыльскую зону посетили более 250 тысяч туристов, большинство — иностранцы).

В феврале 2024 года нам удалось побывать там в рамках журналистского проекта и увидеть, как изменилась Зона за время полномасштабной войны.

Владимир Вербицкий отмечает, что часть баз данных из разграбленных чернобыльских центров были продублированы, поэтому их удалось сохранить.

«Когда мы вернулись, ни в одном офисе не было целого системного блока — они их разобрали на цветные металлы. В кустах — просто россыпи разобранной техники», — вспоминал ученый Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника Денис Вишневский.

О мародерстве российских военных даже в радиационно загрязненной Чернобыльской зоне рассказывали многие очевидцы сразу после ее деоккупации.

В городе Чернобыль, где вахтовым методом живут рабочие ЧАЭС и других местных организаций, работают магазины - рядом с объявлением о квасе и мохито прикреплено предупреждение об опасности мин в окрестных лесах.

Почти на каждом из них проверяют документы и спрашивают о цели визита. На некоторых КПП видны «минные шлагбаумы», как в прифронтовой зоне (каким и служит это белорусское пограничье).

Также здесь стало значительно больше КПП (раньше кроме Дитяток пропускные пункты были только при въезде в десятикилометровую зону вокруг атомной станции и в Припяти).

Но после отступления российских войск часть мостов здесь оказались в полуразрушенном состоянии - восстанавливать их до завершения войны нет смысла.

От «Дитяток» дальше в Зону ведет все еще хорошая асфальтированная дорога (на КПП до сих пор висит баннер «Большого строительства»).

Также через Чернобыльскую зону пролетали вертолеты с десантом на Гостомель и штурмовая авиация в поддержку наступления на украинскую столицу.

Им удалось преодолеть этот маршрут за первый день почти без сопротивления.

24 февраля 2022 года российские колонны зашли в Чернобыльскую зону со стороны белорусских сел - Белая Сарока и Гдень. Они продвигались мимо Чернобыля, бывшего села Залесье (кстати, родину отца Алексея Навального ) и моста через реку Уж в районе другого заброшенного села Черевач до КПП Дитятки, и далее - на Киев.

На пути из Чернобыля в Припять сохранился указатель, сделанный российскими военными, с дважды исправленной надписью «Белоруссия» и стрелками на белорусские населенные пункты Наровля и Гдень.

После российских военных также уцелела экспозиция техники ликвидаторов, но оттуда исчезли два БТР (которые, как говорили ранее экскурсоводы, сильно фонили).

Как рассказывает Владимир Вербицкий, российские военные также заходили в Припять, но долго там не задержались.

Российский военный блогер Александр Коц в своей книге так описывал первые дни вторжения в Зону: «Наш лагерь стоит в Чернобыльской зоне отчуждения, недалеко от блокпоста «Дитятки». Я проезжал через него в 2006 году, когда готовил серию репортажей к 20-летию аварии на ЧАЭС и несколько дней прожил в Припяти. Сейчас мимо станции проходит трасса снабжения нашей группировки, которая берет начало в Беларуси и пролегает как раз мимо четвертого энергоблока и ставки охлаждения».

Россияне тогда без боя захватили ЧАЭС - нацгвардейцы, которые ее охраняли, оказались в окружении в меньшинстве. Они решили не открывать огонь на атомной станции рядом с хранилищем отработанного ядерного топлива и сдались в плен.

Известная история о россиянах в Чернобыльской АЭС связана с их окопами в Рыжем лесу — одной из самых грязных локаций во всей Зоне, на месте так называемого «западного радиационного следа».

«Работники станции, которые оставались здесь во время оккупации, объясняли им, что здесь опасно рыть окопы. Но они все равно копали», — добавляет он.

«Россиянам Припять или заброшенные села были не интересны. Это для нас память. А большинство российских солдат имели очень слабое представление о том, что здесь когда-то произошло», — рассказывает Владимир Вербицкий.

В Чернобыльской зоне и раньше было правило, гласящее, что лучше не сходить с асфальта. Но сейчас кроме опасности радиации добавилась угроза мин и растяжек.

Уже после деоккупации Припять проверяли украинские саперы, но часть города так и остается опасной с точки зрения мин.

Но истории о том, что российские солдаты якобы получили в окопах Рыжего леса какие-то фантастически большие дозы облучения (вплоть до острой лучевой болезни), являются, скорее всего, преувеличением.

«За время, прошедшее после аварии, радиоактивные элементы, в том числе от ядерного топлива, элюировали в разных местах на глубину до двух метров (Элюция или элюирование — вымывание определенных веществ, в частности радионуклидов, с твердых носителей с помощью специальных растворов. Этот метод использовался и во время ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. — Би-би-си). Когда россияне здесь копали, они достигли уровня 1986 года и подняли грязный материал на поверхность», — говорит гид.

Владимир Вербицкий подтверждает, что российские военные действительно обустраивали свои позиции именно на месте бывшего леса, который стал рыжим и высох от радиации в 1986 году.

Вербицкий объясняет, что одной из главных функций Зоны отчуждения всегда была барьерная — она предотвращала выход радиоактивных элементов за ее пределы. Поэтому там по правилам используют преимущественно колесный транспорт, который каждый раз проверяют при выезде из десяти- и тридцатикилометровой зоны.

Российские военные в целом увеличили уровень радиационного загрязнения в Зоне отчуждения, который все эти годы постепенно уменьшался. Это произошло не только из-за окопов, но и из-за того, что они не соблюдали никаких мер безопасности, не было никакого контроля», — отмечает Владимир Вербицкий.

Это, впрочем, не исключает вероятности того, что «чернобыльские» россияне в перспективе действительно будут иметь последствия для здоровья, ведь радиоактивные частицы в организме человека могут вызывать различные болезни через несколько лет — это такая «русская рулетка» с радиацией.

«Рост уровня радиационного загрязнения — не критический, — продолжает он. Это не 1986 год. Но факт в том, что радиоактивное загрязнение распространилось за пределы Зоны — на колесах и гусеницах российской техники».

«Теперь из-за халатности российских военных некоторые места здесь нуждаются в дезактивации или других мерах», — говорит Владимир Вербицкий.

Чтобы уменьшить риски радиационного загрязнения в марте 2022 года украинская артиллерия даже воздерживалась от «работы» в Чернобыльской зоне.

«Российские огромные колонны выезжали бесконтрольно, было много гусеничной техники, которая может нести на себе больше радиоактивных материалов. Поэтому уровень загрязнения в Зоне и в направлении Киева в 2022 году поднялся», — отмечает чернобыльский гид.

Фотограф и чернобыльский гид Антон Юхименко так описывал свои впечатления летом 2022 года: «Общая обстановка очень удручающая. Та атмосфера, которая здесь была раньше, наверное, утрачена. Нет больше того спокойствия, которое было здесь раньше до вторжения и оккупации».

Еще здесь часто говорят о той самой утраченной «атмосфере Зоны».

Кроме того, после российской оккупации экологи зафиксировали вырубку леса, забор песка (для фортификаций) и массовое загрязнение бытовыми отходами и другим мусором в районах дислокации российских военных.

Из-за минирования и требований к технике безопасности ученые, например, не могут собирать данные из многих районов Зоны, а также использовать беспилотники.

«Изменилась система работы всех организаций, идет укрепление охраны и минирование границы. Было оказано значительное влияние и на животный мир — часть животных разбежались», — говорит Владимир Вербицкий.

В сюжете для «Армия TV» он спрашивает одного из военных, охраняющих Чернобыльскую зону, часто ли здесь на растяжках подрываются звери, и тот отвечает: «Да — звери, люди…».

«Там, где раньше были нелегальные сталкерские тропы через лес и болото, теперь не могут пройти даже украинские военные. Потому что речь идет не только о нашем минировании, но и о хаотичном минировании оккупантов, которое до сих пор остается. Здесь можно найти такие подарочки, как „лепестки“, ПОМки (Противопехотные мины — Би-би-си), самые разные взрывные устройства», — рассказывает сталкер и писатель Маркиян Камыш, а сейчас младший сержант в ВСУ .

Если легальный чернобыльский туризм имеет шансы возродиться в каком-нибудь виде, то сталкерские походы к Припяти стали невозможными на многие годы, если не навсегда — мины в болотистых лесах Полесья могут лежать десятилетиями.

Потенциальные неприятные последствия для сталкеров в Чернобыльской зоне невозможно сравнить с теми, которые были здесь до российского наступления.

Если раньше им грозил административный штраф (когда некоторые «путешественники Зоны» уставали на обратной дороге, они нарочно «сдавались» полиции, чтобы их довезли до Дитяток за небольшой штраф в несколько сотен гривен), то теперь поход может завершиться совсем иначе.

Сейчас сталкерскую группу могут перепутать с вражеской ДРГ и расстрелять. А если повезет и этого не произойдет, то сталкеров будет ждать более серьезная ответственность за проникновение в пограничный охраняемый район.