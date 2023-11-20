Разработчики ChatGPT потребовали отставки совета директоров их компании

Поводом для обращения стало решение совета уволить главу компании Сэма Альтмана и снятие с должности председателя совета директоров Грега Брокмана. "Ваш подход поставил под угрозу всю нашу работу и подорвал миссию компании", — говорится в обращении. Его цитирует журнал Wired.

Среди подписантов — один из членов совета директоров Илья Суцкевер, отвечающий в компании за научное направление. Издание Axios отмечает, что именно он возглавлял группу директоров, добившихся решения уволить Альтмана.

Перед публикацией письма Суцкевер написал в соцсети Х, что сожалеет о своих действиях. "Я никогда не хотел навредить OpenAI, — говорится в его твите. — "Я люблю всё, что мы построили вместе, и сделаю всё, что могу, чтобы воссоединить компанию".