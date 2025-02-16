2025.02.16 13:36

"Разногласия не должны отвлекать нас от внешних врагов". Лидеры стран Европы собираются на экстренный саммит

 
BBC Russian
Лидеры стран Европы собираются на экстренный саммит
Лидеры стран Европы собираются на экстренный саммит
ФОТО: ZOLTAN MATHE | Epa - Elta

Лидеры стран Европы готовятся провести экстренный саммит по урегулированию войны в Украине. Они встретятся в Париже, чтобы выработать общую позицию на фоне опасений, что США продвигают мирные переговоры с Россией, которые не предполагают участия в них Европы.

Встреча может состояться уже в понедельник, сообщает Reuters со ссылкой на четыре европейских дипломатических источника.

О том, что такой саммит готовится, стало известно вечером в субботу со слов министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского. Он заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон „уже зовет лидеров Европы в Париж“.

„У президента Трампа есть метод работы, который русские называют разведкой боем: вы начинаете действовать и смотрите, что происходит, а затем меняете позицию. … И мы [в Европе] должны ответить“, — сказал польский министр, имея в виду продолжительный телефонный разговор президента США и президента России Владимира Путина, который состоялся в среду, 12 февраля.

Официальных анонсов саммита Елисейский дворец пока не делал, однако отдельные европейские лидеры уже дали понять, что, возможно, примут участие в неформальной встрече.

Один из них — британский премьер Кир Стармер. Поздно вечером в субботу, 15 февраля, он заявил, что сейчас наступает такой „момент для нашей национальной безопасности, который бывает раз в поколение“ и что Европа должна играть более активную роль в НАТО.

„Мы имеем дело с реальностью сегодняшнего мира и угрозой, исходящей от России. Ясно, что Европа должна взять на себя более значимую роль в НАТО, пока мы работаем с США, чтобы обеспечить будущее Украины и противостоять угрозе для нас со стороны России“, — говорится в заявлении британского премьера.

„Великобритания будет работать над тем, чтобы США и Европа остались вместе“, — добавил Стармер. По его словам, Европа не может позволить, чтобы „разногласия в альянсе отвлекли нас от внешних врагов“.

После европейского саммита Стармер планирует обсудить его итоги с Трампом, их встреча, как ожидается, состоится в Вашингтоне конце февраля. После возвращения из Вашингтона ожидается еще один саммит с участием европейских лидеров и Владимира Зеленского.

В саммите также намерен принять участие генсек НАТО Марк Рютте. На Мюнхенской конференции по безопасности он заявил, что Европа должна выступить с „хорошими предложениями“ по обеспечению мира в Украине, если она хочет участвовать в переговорах под руководством США.

„Если европейцы хотят иметь право голоса, они должны продемонстрировать свою значимость“, — сказал Рютте.

Заявление Стармера о том, что Европа должна играть более активную роль в НАТО, прозвучало через несколько часов после того, как вице-президент США Джей Ди Вэнс, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, повторил заявление администрации Трампа о том, что Европа должна „сделать большой шаг вперед, чтобы обеспечить свою собственную оборону“.

Там же специальный посланник Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог заявил, что „не видит“ Европу за столом переговоров по прекращению войны в Украине.

„Это прозвучит неприятно, как скрип мела по школьной доске, но позвольте мне сказать честно, — сказал Келлог во время панельной дискуссии в Мюнхене. — Мы посмотрели на проблему [подготовки соглашений] „Минск-2“. Там было много людей за столом и они не имели никакой возможности приобщиться к мирному процессу — в результате это не принесло успеха. Мы не будем повторять „Минск““.

То, что переговоры как минимум начнутся с прямых контактов Вашингтона и Москвы, Трамп дал понять по итогам своего разговора с Путиным. Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Мюнхене, напомнил, что Киев считает неприемлемым вариант, когда будущее страны решается без ее участия. Такого же принципа — „Ничего об Украине без Украины“ — придерживалась и администрация экс-президента Джо Байдена.

Позднее Белый дом пояснил, что Украина также будет участвовать в переговорах о мирном урегулировании, а США выступят посредником между Киевом и Москвой.

Высокопоставленные представители Белого дома должны встретиться с российскими и украинскими переговорщиками в Саудовской Аравии в ближайшие дни, рассказал Reuters глава комитета по международным делам Палаты представителей США Майкл Маккол. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио вечером субботы уже обсудили по телефону подготовку встречи.

Дискуссия о роли и месте Европы в мирном урегулировании разворачивается на фоне призыва Владимира Зеленского создать „армию Европы“., прозвучавшего тогда, когда в Европе растут опасения, что США больше не будут торопиться прийти на помощь европейским союзникам.

Выступая на конференции по безопасности, Зеленский сказал, что речь вице-президента США Джей Ди Вэнса на этом мероприятии ясно дала понять, что прежние отношения между Европой и Америкой „заканчиваются“ и континенту „нужно приспособиться к этому“.

Позднее агентство Reuters со ссылкой на четыре европейских дипломатических источника сообщило о том, что госдепартамент США разослал в европейские столицы дипломатическую ноту с вопросами о том, что они готовы предоставить для обеспечения гарантий безопасности для Украины. В частности, вопросы касались того, какое количество войск они смогли бы выделить.

Получение такой ноты с вопросами подтвердил агентству президент Финляндии Александр Стубб. По его мнению, „это заставит европейцев задуматься, и затем уже европейцам решать, отвечать ли на эту анкету и отвечать ли на нее всем вместе“.

Представитель Госдепа так объяснил Reuters смысл опроса: Вашингтон „ясно давал понять, что мы ожидаем от европейских партнеров лидирующей роли в установлении прочных рамок безопасности и ждем от них предложений“.

„Сильная, самостоятельная Европа — как в их интересах, так и в наших“, — цитирует агентство представителя американского ведомства.

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