"Разногласия не должны отвлекать нас от внешних врагов". Лидеры стран Европы собираются на экстренный саммит

Встреча может состояться уже в понедельник, сообщает Reuters со ссылкой на четыре европейских дипломатических источника.
О том, что такой саммит готовится, стало известно вечером в субботу со слов министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского. Он заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон „уже зовет лидеров Европы в Париж“.
„У президента Трампа есть метод работы, который русские называют разведкой боем: вы начинаете действовать и смотрите, что происходит, а затем меняете позицию. … И мы [в Европе] должны ответить“, — сказал польский министр, имея в виду продолжительный телефонный разговор президента США и президента России Владимира Путина, который состоялся в среду, 12 февраля.
Официальных анонсов саммита Елисейский дворец пока не делал, однако отдельные европейские лидеры уже дали понять, что, возможно, примут участие в неформальной встрече.
Один из них — британский премьер Кир Стармер. Поздно вечером в субботу, 15 февраля, он заявил, что сейчас наступает такой „момент для нашей национальной безопасности, который бывает раз в поколение“ и что Европа должна играть более активную роль в НАТО.
„Мы имеем дело с реальностью сегодняшнего мира и угрозой, исходящей от России. Ясно, что Европа должна взять на себя более значимую роль в НАТО, пока мы работаем с США, чтобы обеспечить будущее Украины и противостоять угрозе для нас со стороны России“, — говорится в заявлении британского премьера.
„Великобритания будет работать над тем, чтобы США и Европа остались вместе“, — добавил Стармер. По его словам, Европа не может позволить, чтобы „разногласия в альянсе отвлекли нас от внешних врагов“.
После европейского саммита Стармер планирует обсудить его итоги с Трампом, их встреча, как ожидается, состоится в Вашингтоне конце февраля. После возвращения из Вашингтона ожидается еще один саммит с участием европейских лидеров и Владимира Зеленского.
В саммите также намерен принять участие генсек НАТО Марк Рютте. На Мюнхенской конференции по безопасности он заявил, что Европа должна выступить с „хорошими предложениями“ по обеспечению мира в Украине, если она хочет участвовать в переговорах под руководством США.
„Если европейцы хотят иметь право голоса, они должны продемонстрировать свою значимость“, — сказал Рютте.
Заявление Стармера о том, что Европа должна играть более активную роль в НАТО, прозвучало через несколько часов после того, как вице-президент США Джей Ди Вэнс, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, повторил заявление администрации Трампа о том, что Европа должна „сделать большой шаг вперед, чтобы обеспечить свою собственную оборону“.
Там же специальный посланник Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог заявил, что „не видит“ Европу за столом переговоров по прекращению войны в Украине.
„Это прозвучит неприятно, как скрип мела по школьной доске, но позвольте мне сказать честно, — сказал Келлог во время панельной дискуссии в Мюнхене. — Мы посмотрели на проблему [подготовки соглашений] „Минск-2“. Там было много людей за столом и они не имели никакой возможности приобщиться к мирному процессу — в результате это не принесло успеха. Мы не будем повторять „Минск““.
То, что переговоры как минимум начнутся с прямых контактов Вашингтона и Москвы, Трамп дал понять по итогам своего разговора с Путиным. Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Мюнхене, напомнил, что Киев считает неприемлемым вариант, когда будущее страны решается без ее участия. Такого же принципа — „Ничего об Украине без Украины“ — придерживалась и администрация экс-президента Джо Байдена.
Позднее Белый дом пояснил, что Украина также будет участвовать в переговорах о мирном урегулировании, а США выступят посредником между Киевом и Москвой.
Высокопоставленные представители Белого дома должны встретиться с российскими и украинскими переговорщиками в Саудовской Аравии в ближайшие дни, рассказал Reuters глава комитета по международным делам Палаты представителей США Майкл Маккол. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио вечером субботы уже обсудили по телефону подготовку встречи.
Дискуссия о роли и месте Европы в мирном урегулировании разворачивается на фоне призыва Владимира Зеленского создать „армию Европы“., прозвучавшего тогда, когда в Европе растут опасения, что США больше не будут торопиться прийти на помощь европейским союзникам.
Выступая на конференции по безопасности, Зеленский сказал, что речь вице-президента США Джей Ди Вэнса на этом мероприятии ясно дала понять, что прежние отношения между Европой и Америкой „заканчиваются“ и континенту „нужно приспособиться к этому“.
Позднее агентство Reuters со ссылкой на четыре европейских дипломатических источника сообщило о том, что госдепартамент США разослал в европейские столицы дипломатическую ноту с вопросами о том, что они готовы предоставить для обеспечения гарантий безопасности для Украины. В частности, вопросы касались того, какое количество войск они смогли бы выделить.
Получение такой ноты с вопросами подтвердил агентству президент Финляндии Александр Стубб. По его мнению, „это заставит европейцев задуматься, и затем уже европейцам решать, отвечать ли на эту анкету и отвечать ли на нее всем вместе“.
Представитель Госдепа так объяснил Reuters смысл опроса: Вашингтон „ясно давал понять, что мы ожидаем от европейских партнеров лидирующей роли в установлении прочных рамок безопасности и ждем от них предложений“.
„Сильная, самостоятельная Европа — как в их интересах, так и в наших“, — цитирует агентство представителя американского ведомства.