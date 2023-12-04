Расследование: Россия планировала помешать вступлению Финляндии и Швеции в НАТО

Об этом стало известно из секретного разведывательного доклада, который попал в руки редакции журналистских расследований Yle MOT.

Согласно полученной информации, российская разведка готовила провести кампанию по дестабилизации процесса вступления в НАТО перед тем, как страны получат одобрение на членство в альянсе. В рамках этой кампании, в числе прочего, планировали организовать акции протеста и демонстрации.

План стал известен из меморандума, составленного российским офицером разведки. В результате утечки, документ попал в Центр журналистских расследований "Досье".

В плане разведки говорится, что сильные протесты в Швеции после сожжения Корана усилили страх перед исламом в странах ЕС. Документ призывает к дальнейшему нагнетанию этой напряженности.

Целью было усиление трений между Турцией, а также европейскими странами и НАТО.