Расследование по импичменту Байдена: что известно

Голосование по авторизации расследования — это не то же самое, что голосование по импичменту, однако оно открывает путь к возможной попытке Палаты представителей устроить импичмент президенту Байдену в начале будущего года. По крайней мере, в трех из четырех предыдущих случаев такой шаг вел именно к процедуре импичмента.

Впрочем, лидеры республиканцев заручились значительной поддержкой, утверждая, что администрация тормозит расследование и что следователей стоит наделить большими полномочиями для сбора улик.

Три комитета Палаты представителей, контролируемых республиканцами, заявляют о взяточничестве и коррупции во время пребывания Байдена на посту вице-президента, однако пока не предоставили никаких доказательств злоупотреблений со стороны Байдена, так что о выдвинутых против президента обвинениях негативно отзываются не только демократы, что объяснимо, но даже некоторые республиканцы.

Голоса законодателей разделились четко по партийной принадлежности — резолюция принята с небольшим перевесом, президент в ней осуждается за взяточничество, коррупцию и использование своего влияния для продвижения собственного «бренда».

Высокопоставленные республиканцы утверждают, что Белый дом отказывает им в запросах о предоставлении информации, не выдает тысячи документов из Национального архива и препятствует даче показаний ключевыми свидетелями.

В среду утром Хантер Байден проигнорировал повестку Конгресса с требованием дать показания за закрытыми дверями. Он сказал журналистам, что будет давать показания только публично, и заявил, что у следователей-республиканцев «ни стыда ни совести».

После этого Комитет по надзору Палаты представителей выписал целый шквал судебных повесток, требуя показаний от нескольких членов семьи президента, включая его сына и брата.

Однако уже в ходе первых слушаний, состоявшихся в том же месяце, два экспертных свидетеля-республиканца заявили законодателям, что сомневаются в наличии достаточных для импичмента доказательств.

Расследование инициировал в сентябре этого года бывший спикер Палаты представителей Кевин Маккарти , заявивший, что республиканцы вскрыли «культуру коррупции», окружающую Байдена.

И все же предпринятые шаги свидетельствуют о том, что ставки подняты, и уже в начале будущего года процедура импичмента может быть запущена, хотя, учитывая демократическое большинство в Сенате, Байдену импичмент никак не грозит.

При этом ряд его коллег, в том числе и тех, кто скептически относится к идее импичмента, спешат заверить, что поддержка расследования еще вовсе не означает, что они собираются объявлять импичмент Байдену.

Голосование по авторизации расследования дает республиканцам «самые веские юридические основания для сбора необходимой информации и выдачи повесток в суд», — отметил во вторник в своем заявлении председатель комитета по регламенту республиканец Том Коул.

«У нас просто нет выбора, — заявил он во вторник на пресс-конференции, — нам необходимо сделать следующий шаг, и это не политическое, а законодательное решение».

Как написал в колонке мнений издания USA Today нынешний спикер Палаты представителей Майк Джонсон, свидетельства злоупотреблений множатся, и «сопротивлению со стороны Белого дома и других пора что-то противопоставить».

Тем не менее председатель комитета, республиканец из Кентукки Джеймс Комер утверждал, что Хантер сделал из своего отца «бренд», чтобы получить миллионы на коррупционных деловых схемах. Он также указывал на показания бывшего делового партнера Хантера Байдена Девона Арчера, согласно которым тот «продавал иллюзию» доступа к своему отцу, занимавшему тогда пост вице-президента при Бараке Обаме.

Несмотря на тщательное изучение банковской документации, полученной Комитетом, найти какие-то конкретные деньги, выплаченные Байдену, который был тогда вице-президентом, или доказать, что он получил от этих средств какую-то прямую выгоду, так и не удалось.

Комитет по надзору Палаты представителей утверждает, что у него есть доказательства того, что семья Байденов и их деловые партнеры в период с 2014 по 2019 год получили более 20 млн долларов в виде платежей из сомнительных иностранных источников в таких странах, как Китай , Казахстан , Украина , Россия и Румыния.

На чем же сосредоточены основные обвинения в адрес Джо Байдена, которые легли в основу расследования?

Впрочем, позже Комер был вынужден признать, что «похоже, никаких реальных услуг… предоставлено не было».

А на прошлой неделе Комер опубликовал банковские ведомости, демонстрирующие, как он утверждал, прямые выплаты Хантера своему отцу через компанию, которой он владел и которая получала деньги из Китая.

На это адвокаты Хантера быстро заявили, что Комер неправильно интерпретировал эти выплаты, которые никто не скрывал и которые были сделаны через два года после того, как Джо Байден оставил должность вице-президента.

«Правда в том, что отец помог ему, когда у Хантера были финансовые проблемы из-за зависимости и он не мог получить кредит на покупку грузовика, — заявил его адвокат. — Когда Хантер смог, он выплатил отцу долг».

Ложь о сделках

Байден-старший утверждает, что его сын «не сделал денег» в Китае или где-либо еще. Он также многократно повторял, что никогда не говорил с сыном о его бизнесе.