Расследование ООН: Россия совершила преступления против человечества в Украине

По данным расследования, значительное число мирных жителей были задержаны на территориях, оказавшихся под контролем России. Многие затем были перевезены в тюрьмы на оккупированных территориях Украины или в саму Россию.

Комиссия установила, что российские власти виновны в насильственных исчезновениях и пытках. „Оба преступления были совершены в рамках широкомасштабной и систематической атаки на гражданское население в соответствии с государственной политикой“, – говорится в докладе. ООН редко делает столь прямые заявления.

Об этом говорится в новом докладе Независимой международной комиссии ООН по расследованию событий в Украине, который опубликован онлайн и будет официально представлен Совету ООН по правам человека во вторник.

Из расследования следует, что российские силы „систематически применяли пытки в отношении определенных категорий задержанных, чтобы получить информацию, запугать или принудить к сотрудничеству“. Самые жестокие методы применялись во время допросов. ООН также установила, что российские военные систематически использовали сексуализированное насилие как метод пыток в отношении задержанных мужчин.

В документе указано, что Россия намеренно „выводила исчезнувших людей из-под защиты закона“. Кроме того, пыткам подвергались и военнопленные, многие из которых также становились жертвами насильственных исчезновений.

Во время длительных задержаний российские власти совершали новые нарушения и преступления. „Многие жертвы пропадали без вести месяцами и годами, а некоторые погибли в неволе“, – отмечают авторы доклада. Российские власти систематически отказывались сообщать сведения о местонахождении задержанных.

Комиссия изучила и растущее число случаев убийств или ранений захваченных в плен украинских военных, что является военным преступлением. „Свидетельства дезертиров из российской армии показывают, что проводится политика отказа от взятия пленных – их попросту убивают“, – говорится в докладе.

Документ также содержит сведения о нарушениях прав человека со стороны украинских властей в отношении людей, обвиняемых в сотрудничестве с оккупантами.

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года. В марте того же года Совет ООН по правам человека инициировал высокоуровневое расследование преступлений, совершенных в ходе войны.