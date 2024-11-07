Распад коалиции: ждут ли Германию досрочные выборы?

По словам канцлера, он един во мнении с вице-канцлером Робертом Хабеком в том, что Германии необходима быстрая ясность в вопросе будущего политического курса. За несколько недель, остающихся до Рождества, Шольц намерен вынести на голосование в бундестаге все законопроекты, требующие быстрого принятия, в частности, по экстренной поддержке промышленности, а также меры по стабилизации пенсий. До этого Шольц объявил об увольнении министра финансов Кристиана Линднера (Christian Lindner), который является председателем СвДП.

Правящая в ФРГ „светофорная коалиция“, состоящая из Социал-демократической партии Германии (СДПГ), Свободной демократической партии (СвДП) и „Союза-90“/“зеленых“, развалилась. Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) вынесет 15 января на голосование в бундестаге вопрос о доверии его правительству, чтобы получить возможность провести в марте досрочные выборы. Об этом Шольц заявил вечером в среду, 6 ноября.

Социал-демократы и третий партнер по коалиции - „зеленые“ - подвергли инициативу Линднера резкой критике. Сам глава Минфина говорил о неосмотрительности: документ, вызвавший споры, якобы даже не предназначался для широкой публики. Тем не менее дискуссия идет полным ходом - в частности, к проведению досрочных выборов все громче призывает оппозиция. В случае сохранения нынешнего правительства у власти они должны состояться только 28 сентября 2025 года.

Недавно Кристиан Линднер вызвал новый виток споров в правящей коалиции, представив программный документ своей партии по экономической политике. В нем лидер СвДП призывал к „экономическому повороту с отчасти фундаментальным пересмотром ключевых политических решений“ - путем снижения налогов для компаний, ослабления климатических требований и норм и сокращения субсидий и социальных пособий.

Сам Линднер позже в этот вечер обвинил Шольца в развале красно-зелено-желтой коалиции. Он подчеркнул готовность свободных демократов взять на себя ответственность за судьбы Германии в другом правительстве после новых выборов.

Согласно Основному закону ФРГ , сами депутаты бундестага не могут принимать решение о внеочередных выборах. Не вправе объявить их и канцлер. Конституция допускает досрочный роспуск парламента всего в двух случаях.

Обычно выборы в бундестаг бывают раз в четыре года. Однако в особых кризисных политических ситуациях, прежде всего если поддержка канцлера в парламенте зашаталась, они могут пройти и раньше. Досрочные парламентские выборы в ФРГ - крайне редкое явление. Они могут стать важным демократическим инструментом восстановления легитимности и дееспособности правительства, но требуют одобрения нескольких конституционных органов, в частности федерального президента.

Если при выборах канцлера не будет сформировано абсолютное парламентское большинство - то есть если кандидат не получит хотя бы на один голос больше половины численности всех депутатов - президент ФРГ может распустить бундестаг. В истории ФРГ такого еще не было.

Во втором случае канцлер выносит на рассмотрение бундестага вопрос о вотуме доверия его правительству. Это позволяет установить, пользуется ли оно по-прежнему необходимой поддержкой большинства членов парламента. Если нет, то президент ФРГ по предложению канцлера может распустить бундестаг в течение 21 дня.

В истории ФРГ досрочные выборы назначались трижды