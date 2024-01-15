Ракеты, беспилотники-камикадзе, безэкипажные надводные аппараты. Какое оружие применяют хуситы в Красном море?

В их власти оказывается Баб-эль-Мандебский пролив, этот кратчайший морской путь, соединяющий Европу с Азией.

С момента захвата власти в 2014 году поддерживаемые Ираном боевики контролируют значительную часть Йемена, включая столицу Сану, север страны и побережье Красного моря.

Где находится Йемен и почему он стратегически важен?

Возникший конфликт может иметь серьезные последствия для мировой экономики.

Несмотря на это, начиная с ноября прошлого года, боевики-хуситы продемонстрировали свою способность препятствовать морским перевозкам на важном торговом маршруте, вынудив Великобританию и США нанести ответный удар.

10 лет назад шиитское движение хуситов захватило столицу Йемена Сану. С тех пор продолжительные воздушные бомбардировки позиций этой йеменской группировки коалиционными силами во главе с Саудовской Аравией привели к еще большим разрушениям городов и нищете населения.

Во время своих первых нападений боевики также высаживались на палубу судов или пытались их захватить с помощью небольших катеров и вертолетов.

В недавних атаках на суда в Красном море хуситы использовали крылатые и баллистические ракеты, а также БПЛА и безэкипажные надводные аппараты (US V ).

Однако критики указывают, что многие из недавних нападений были совершены на суда, никак не связанные с этой страной. По их мнению, хуситы используют ситуацию в Газе, чтобы повысить свою популярность в мусульманском мире, продемонстрировать свои возможности и доказать Ирану, что они могут быть эффективным союзником.

Хуситы утверждают, что эти атаки - ответ на израильское наступление в Газе, добавляя, что их цель - суда, так или иначе связанные с Израилем.

По данным Центрального командования Вооруженных сил США, с 19 ноября 2023 года боевики-хуситы совершили не менее 26 нападений на торговые суда, проходящие через южную часть Красного моря и Аденский залив.

Как сказал Би-би-си морской историк Сал Меркольяно, баллистические и крылатые ракеты более опасны, чем беспилотники, поскольку "они оснащены более крупными боеголовками и обладают большей кинетической силой".

По данным аналитического центра, противокорабельные баллистические ракеты этой группировки тоже могут поражать цели на расстоянии до 300 км. Эти ракеты гораздо сложнее перехватить, поскольку они летят по более высокой траектории и наносят удар очень быстро. Для этого необходима "своевременная разведка целей, предоставляемая беспилотниками, кораблями или партнерскими силами", утверждает Вашингтонский институт.

По данным Вашингтонского института ближневосточной политики, у группировки хуситов есть различные противокорабельные крылатые ракеты с радиусом действия от 80 до 300 км, включая ракеты Sayyad и Sejjil.

Вероятно, боевики также запускают более дальнобойные дроны Samads с характерным V-образным хвостовым оперением — изначально это оружие было приобретено хуситами для использования в конфликте с Саудовской Аравией.

БПЛА или так называемые беспилотники-камикадзе, которые используют хуситы — это, предположительно, беспилотники Qasef.

По словам Меркольяно, одноразовых беспилотников просто больше, потому что они дешевле и их легче собирать, но в то же время они и более медленные.

Эти беспилотники наносят удар выше ватерлинии судна, поэтому могут привести к пожару.

По мнению Сала Меркольяно, безэкипажные надводные аппараты (USV) вызывают наибольшую тревогу, "потому что они поражают судно у ватерлинии, что приводит к проникновению воды внутрь и затоплению судна".

По данным ВМС США, в нынешнем конфликте хуситы впервые использовали беспилотное надводное судно, начиненное взрывчаткой — это произошло 4 января. Оно взорвалось на международных торговых морских путях.

"К счастью, обошлось без жертв, ни одно судно не пострадало, но применение одноразового ударного USV вызывает беспокойство", — заявил в тот день командующий ВМС США вице-адмирал Брэд Купер, охарактеризовав атаку как использование "нового потенциала" хуситов.