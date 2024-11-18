Ракетный удар РФ по многоэтажке в Сумах: 11 человек погибли

Во время российского удара по Сумам вечером 17 ноября ракета попала в девятиэтажный жилой дом, погибли 11 человек, еще 68 получили ранения, сообщило утром в понедельник, 18 ноября, издание „Суспильне“ со ссылкой на Артема Кобзаря, исполняющего обязанности мэра города. Среди погибших - два ребенка: 9-летний мальчик и 14-летняя девочка, среди раненых - 10 детей.

Ранее Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины подтвердила эвакуацию более 400 человек из-под завалов поврежденного дома. В шести соседних многоэтажках выбиты окна, уничтожены четыре автомобиля.