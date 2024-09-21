Ракетный удар РФ по Кривому Рогу: погибли три человека

Российские войска в ночь на субботу, 21 сентября, нанесли ракетный удар по жилым кварталам Кривого Рога в Днепропетровской области, сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул. В результате атаки погибли три человека - 12-летний мальчик и две пожилые женщины 77 и 79 лет. Одну из женщин спасли из-под завалов обрушенного дома, но она умерла в автомобиле скорой помощи, добавил Вилкул.

Еще три человека ранены в результате российского ударапо Кривому Рогу, в городе разрушены два частных жилых дома, еще около 25 домов были повреждены.

Удары по другим городам Украины