Ракетный удар РФ по дому в Кривом Роге: не менее 5 раненых

Российская баллистическая ракета поразила жилой двухэтажный дом в Кривом Роге. Об этом в ночь на пятницу, 20 декабря, написал в Telegram председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул. „Снова в жилой дом. Твари“, - говорится в его первом сообщении.

После завершения аварийно-спасательной операции Вилкул уточнил подробности последствий очередной российской атаки на восточно-украинский город. „На сейчас пятеро пострадавших - девочка 15 лет, двое мужчин 38 и 49 лет, и две женщины 30 и 82 лет. Из них два человека спасены из-под завалов благодаря патрульной полиции и ГСЧС. Все средней тяжести“, - написал председатель Совета обороны города.