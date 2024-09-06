Ракетный удар по Павлодару: один человек погиб, 50 ранены

Россия утром в пятницу, 6 сентября, нанесла ракетный удар по городу Павлоград в Днепропетровской области Украины. По городу было выпущено пять баллистических ракет из комплексов „Искандер-М“/KN-23, сообщили в Воздушных силах ВСУ. Согласно сообщению, под удар попала гражданская инфраструктура города.

В результате атаки повреждения получил пятиэтажный жилой дом, сообщили в украинской Госслужбе по ЧС. Возник пожар на площади 50 квадратных метров, спасатели потушили огонь, спасены пять человек.