Ракетный удар по Одессе унес жизни 5 человек; среди раненых Сергей Кивалов — бывший сторонник Януковича

В понедельник российская армия нанесла ракетный удар по Одессе. Как сообщают местные власти, погибли пять человек, а еще один умер от инсульта, который спровоцировала атака. Ранения получили 32 местных жителя, в том числе известный украинский политик Сергей Кивалов. Сейчас он возглавляет Одесскую юридическую академию, а в прошлом был соавтором закона о защите русского языка и руководил украинским Центризбиркомом во время оранжевой революции.