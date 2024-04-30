Ракетный удар по Одессе унес жизни 5 человек; среди раненых Сергей Кивалов — бывший сторонник Януковича

Глава Одесской областной военной администрации Сергей Кипер сообщил, что удар был нанесен баллистической ракетой «по одной из самых популярных среди одесситов и гостей города локации, где люди гуляли с детьми, собаками, занимались спортом».
По состоянию на утро вторника в больницах остаются 17 пострадавших. В тяжелом состоянии восемь человек, четверо из них — в крайне тяжелом, в том числе четырехлетняя девочка.
В украинских соцсетях распространяются фотографии окровавленных тел около моря, на дорожке, которая ведет на пляж. В результате обстрела также погибла собака. Пользователи сетей публикуют видео, на котором хозяйка рыдает над телом погибшего животного.
«Одесса… Люди гуляют около моря, а они стреляют, убивают. Вот так, как они говорят… что якобы себя защищают, убивая детей, людей», — написал мэр Одессы Геннадий Труханов.
Российские военные удар по Одессе не комментировали, в вечерней сводке Минобороны России упоминаний о нем нет.
По предварительным данным, была использована ракета с кассетным боеприпасом. «Такие боеприпасы используются для поражения живой силы и несут угрозу в первую очередь для людей, а не для техники и строений», — сказано в заявлении Кипера.
Представитель Сил обороны юга Украины Дмитрий Плетенчук также заявил, что при обстреле была применена ракета «Искандер-М» с кассетной боеголовкой.
Перед ударом на юге Украины была объявлена воздушная тревога, военные предупреждали об угрозе применения баллистических ракет.
Пострадал «замок Кивалова»
В результате удара пострадало одно из наиболее известных зданий в Одессе — особняк, который местные жители называют «замком Гарри Поттера» или «замком Кивалова». Это одно из зданий Одесской юридической академии, кроме того, по данным украинских СМИ, в нем периодически жил сам Кивалов — ректор этого учебного заведения.
По сведениям украинских военных, в здании возник пожар на площади 600 квадратных метров.
Проректор Одесской юридической академии Валентин Федоров подтвердил украинскому общественному вещателю «Суспільне», что в числе раненых был и сам Кивалов. В соцсетях распространяется видео, на котором Кивалова забирает машина скорой помощи.
В прошлом Кивалов был одним из самых известных украинских политиков. Во время оранжевой революции 2004 года он возглавлял Центральную избирательную комиссию, и в первую очередь в его адрес звучали обвинения в фальсификации президентских выборов в пользу пророссийского кандидата Виктора Януковича.
После того, как Верховный суд Украины выявил массовые нарушения при подсчете голосов и решил снова провести второй тур выборов, Кивалов был уволен с должности главы ЦИК. В результате голосования, состоявшегося в начале 2005 года, президентом Украины был избран Виктор Ющенко.
В 2012 году Кивалов стал одним из соавторов скандального закона «Об основах языковой политики», который в числе прочего защищал статус русского языка в Украине.
Противники закона настаивали, что в защите в тот момент нуждался как раз украинский язык, поскольку русский и так занимал ощутимое место в общественном пространстве. После европейской революции закон был отменен как противоречащий Конституции Украины.
В 2009 году Кивалов получил от тогдашнего президента России Дмитрия Медведева Орден дружбы, а в 2013-м Владимир Путин наградил его Медалью Пушкина. В подписанном Путиным указе было сказано, что эту медаль ему вручили за «большой вклад в сохранение и популяризацию русского языка за рубежом».