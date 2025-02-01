Ракетный удар по Одессе: пострадали не менее семи человек

Российские войска в пятницу, 31 января, подвергли ракетному обстрелу исторический центр Одессы, это подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. По предварительным данным, Россия применила баллистические ракеты типа „Искандер“, которые трудно перехватить средствами ПВО.
В результате обстрела пострадали семь человек, все находятся в состоянии средней тяжести, сообщил глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер. Зеленский заявил, что в центре удара оказались норвежские дипломаты. Был ли кто-либо из них ранен, пока неизвестно.
Президент Украины на фоне ударов по Одессе призвал к дальнейшему укреплению противовоздушной обороны страны: „Снова и снова: ПВО - первый приоритет, работаем со всеми партнерами, чтобы дать больше защиты нашему государству“.
Повреждено историческое здание отеля
Издание „Думская“ уточняет, что удар пришелся по зданию отеля „Бристоль“ на Итальянской улице, построенному в конце XIX века. На крыше гостиницы вспыхнул пожар, который тушили 23 человека. Кроме того, пострадали фасады литературного, историко-краеведческого и археологического музеев, Музея западного и восточного искусства, а также филармонии. Итальянская и Греческая улицы, по сообщениям очевидцев, усыпаны обломками.
„Тут использовалась ракета, которая пробивает бетон, то есть мы понимаем, что направлено было именно в помещение, в гражданский отель, чтобы пробить полностью перекрытия, этажи и в середине сделать разрушения, и, конечно, убить мирных людей, которые там жили“, - цитирует „Думская“ главу Одесской ОВА Олега Кипера.
Издание добавляет, что в Киевском районе во время обстрела города неизвестные запускали фейерверки. Личности этих людей устанавливаются.
Россия не делала заявлений об обстреле Одессы.