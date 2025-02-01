Ракетный удар по Одессе: пострадали не менее семи человек

Издание „Думская“ уточняет, что удар пришелся по зданию отеля „Бристоль“ на Итальянской улице, построенному в конце XIX века. На крыше гостиницы вспыхнул пожар, который тушили 23 человека. Кроме того, пострадали фасады литературного, историко-краеведческого и археологического музеев, Музея западного и восточного искусства, а также филармонии. Итальянская и Греческая улицы, по сообщениям очевидцев, усыпаны обломками.

„Тут использовалась ракета, которая пробивает бетон, то есть мы понимаем, что направлено было именно в помещение, в гражданский отель, чтобы пробить полностью перекрытия, этажи и в середине сделать разрушения, и, конечно, убить мирных людей, которые там жили“, - цитирует „Думская“ главу Одесской ОВА Олега Кипера.