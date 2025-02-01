2025.02.01 09:38

Ракетный удар по Одессе: пострадали не менее семи человек

 
Deutsche Welle
Житель Одессы рядом с разбитым российскими дронами домом
Житель Одессы рядом с разбитым российскими дронами домом
ФОТО: Nina Liashonok | Reuters / Scanpix

Россия нанесла ракетный удар по историческому центру Одессы. Повреждено здание отеля. Пострадали семь человек. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в центре удара оказались норвежские дипломаты.

Российские войска в пятницу, 31 января, подвергли ракетному обстрелу исторический центр Одессы, это подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. По предварительным данным, Россия применила баллистические ракеты типа „Искандер“, которые трудно перехватить средствами ПВО.

В результате обстрела пострадали семь человек, все находятся в состоянии средней тяжести, сообщил глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер. Зеленский заявил, что в центре удара оказались норвежские дипломаты. Был ли кто-либо из них ранен, пока неизвестно.

Президент Украины на фоне ударов по Одессе призвал к дальнейшему укреплению противовоздушной обороны страны: „Снова и снова: ПВО - первый приоритет, работаем со всеми партнерами, чтобы дать больше защиты нашему государству“.

Повреждено историческое здание отеля

Издание „Думская“ уточняет, что удар пришелся по зданию отеля „Бристоль“ на Итальянской улице, построенному в конце XIX века. На крыше гостиницы вспыхнул пожар, который тушили 23 человека. Кроме того, пострадали фасады литературного, историко-краеведческого и археологического музеев, Музея западного и восточного искусства, а также филармонии. Итальянская и Греческая улицы, по сообщениям очевидцев, усыпаны обломками.

„Тут использовалась ракета, которая пробивает бетон, то есть мы понимаем, что направлено было именно в помещение, в гражданский отель, чтобы пробить полностью перекрытия, этажи и в середине сделать разрушения, и, конечно, убить мирных людей, которые там жили“, - цитирует „Думская“ главу Одесской ОВА Олега Кипера.

Издание добавляет, что в Киевском районе во время обстрела города неизвестные запускали фейерверки. Личности этих людей устанавливаются.

Россия не делала заявлений об обстреле Одессы.

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Источник
Deutsche Welle
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