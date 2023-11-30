Ракетные удары РФ по Донецкой области: пострадали 4 ребенка

Российские войска в ночь на четверг, 30 ноября, атаковали восемью зенитными управляемыми ракетами С-300 несколько населенных пунктов Донецкой области, сообщили в Telegram Воздушные силы ВСУ. По данным министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, пострадал Покровский район Донецкой области. “Под обстрел попали Покровск, Новогродовка и Мирноград. В результате обстрелов пострадали 10 человек, среди них 4 ребенка. Еще пять человек ищут под завалами”, - написал министр в Telegram-канале. Там же он опубликовал фотографии и видео с места разбора завалов.