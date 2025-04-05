„Ракетные города“. Почему Тегеран решил показать свои секретные подземные базы именно сейчас?

Иран ответил на это заявлением, что большое военное присутствие Америки в регионе означает, что они находятся „в комнате со стеклянными стенами“ и не должны „бросаться камнями“.

Как сообщили американские чиновники агентству Reuters на условиях анонимности, за последнюю неделю США разместили до шести дополнительных военных самолетов, оснащенных технологией „стелс“ и способных нести самые тяжелые американские бомбы, на военной базе в зоне досягаемости Ирана и Йемена.

С этими словами Иран недавно рассекретил еще один комплекс секретных подземных бункеров, где хранятся ракеты, которые могут быть использованы им для удара в ответ на то, что Тегеран может расценить как агрессию со стороны Израиля или США.

„Ракетные города“ — термин, используемый Корпусом стражей исламской революции (КСИР) для обозначения крупных подземных ракетных баз. Эти базы представляют собой комплекс больших переплетенных между собой туннелей глубокого залегания, разбросанных по всей стране, многие из них расположены в стратегически важных горных районах.

Что представляют собой эти так называемые „ракетные города“, почему Иран решил рассказать о них именно сейчас и что это означает для потенциального конфликта на Ближнем Востоке?

Иран также пригрозил разбомбить военную базу, расположенную на острове Диего-Гарсия в архипелаге Чагос — это британская территория в Индийском океане, которая сейчас находится в процессе передачи Маврикию. Ранее Иран не заявлял, что обладает такими возможностями.

Бригадный генерал Амир Али Хаджизаде, командующий аэрокосмическими силами КСИР, в интервью государственной вещательной корпорации IRIB представил новейший „ракетный город“. На видео попали баллистические ракеты и беспилотники-камикадзе, находящиеся глубоко под землей. Би-би-си не может независимо проверить, что именно было снято в этом видео.

Точное местоположение этих ракетных баз неизвестно и никогда официально не раскрывалось.

По словам командиров КСИР, эти ракетные города — не просто склады вооружения. Некоторые из них — одновременно и заводы „для производства и подготовки ракет до постановки на боевое дежурство“.

Они используются для хранения, подготовки к пуску и запуска баллистических и крылатых ракет, а также других стратегических вооружений — беспилотников и систем противовоздушной обороны.

В последние 10 лет КСИР периодически публиковал изображения подземных туннелей, в которых хранится большое количество ракет, беспилотников и оборонительных систем, называя их „секретными ракетными городами“.

„Если Иран будет атакован с любой базы в регионе или в пределах радиуса действия иранских ракет, то он не будет делать никаких различий при выборе цели, британских или американских“, — заявляет Тегеран.

В качестве подсказки, почему это происходит именно сейчас, иранские государственные СМИ сообщили, что Тегеран будет использовать это оружие в ответ на любые „враждебные действия против Ирана“.

Однако относительно дальности и мощности иранских ракет есть сомнения. Поэтому последние заявления о том, что они способны достичь военной базы США на острове Диего-Гарсия, можно считать важным событием.

Кратчайшая траектория от Ирана до Израиля через Ирак, Сирию и Иорданию составляет около тысячи километров. Израиль заявил, что в апреле 2024 года 99% ракет были перехвачены. Вторая атака в октябре не причинила существенного ущерба.

Баллистические ракеты „Эмад“ применялись в ходе атаки Ирана на Израиль в апреле 2024 года, в результате чего была повреждена авиабаза „Наватим“ в центральной части Израиля.

Иран утверждает, что может поражать цели, находящиеся на расстоянии до 2000 км.

Совместная военная база Великобритании и США существует на острове Диего-Гарсия с начала 1970-х годов. Она хорошо защищена и находится на расстоянии чуть менее 3800 км от территории Ирана.

На этой неделе Иран повторил заявление о том, что его беспилотники „Шахед-136B“ обладают дальностью полета до 4000 км, хотя доказательств тому по-прежнему нет.

Несмотря на то, что в настоящее время Иран, судя по всему, не располагает ракетами с дальностью полета более 2 000 км, теоретически он может поразить остров средствами ВМФ или модифицировав имеющиеся у него ракетные системы.

На Ближнем Востоке уже размещены значительные американские силы, а вскоре в регионе появятся два авианосца.