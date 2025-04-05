„Ракетные города“. Почему Тегеран решил показать свои секретные подземные базы именно сейчас?

С этими словами Иран недавно рассекретил еще один комплекс секретных подземных бункеров, где хранятся ракеты, которые могут быть использованы им для удара в ответ на то, что Тегеран может расценить как агрессию со стороны Израиля или США.
Как сообщили американские чиновники агентству Reuters на условиях анонимности, за последнюю неделю США разместили до шести дополнительных военных самолетов, оснащенных технологией „стелс“ и способных нести самые тяжелые американские бомбы, на военной базе в зоне досягаемости Ирана и Йемена.
Иран ответил на это заявлением, что большое военное присутствие Америки в регионе означает, что они находятся „в комнате со стеклянными стенами“ и не должны „бросаться камнями“.
Иран также пригрозил разбомбить военную базу, расположенную на острове Диего-Гарсия в архипелаге Чагос — это британская территория в Индийском океане, которая сейчас находится в процессе передачи Маврикию. Ранее Иран не заявлял, что обладает такими возможностями.
Что представляют собой эти так называемые „ракетные города“, почему Иран решил рассказать о них именно сейчас и что это означает для потенциального конфликта на Ближнем Востоке?
Что такое иранские „ракетные города“?
„Ракетные города“ — термин, используемый Корпусом стражей исламской революции (КСИР) для обозначения крупных подземных ракетных баз. Эти базы представляют собой комплекс больших переплетенных между собой туннелей глубокого залегания, разбросанных по всей стране, многие из них расположены в стратегически важных горных районах.
Они используются для хранения, подготовки к пуску и запуска баллистических и крылатых ракет, а также других стратегических вооружений — беспилотников и систем противовоздушной обороны.
По словам командиров КСИР, эти ракетные города — не просто склады вооружения. Некоторые из них — одновременно и заводы „для производства и подготовки ракет до постановки на боевое дежурство“.
Точное местоположение этих ракетных баз неизвестно и никогда официально не раскрывалось.
Бригадный генерал Амир Али Хаджизаде, командующий аэрокосмическими силами КСИР, в интервью государственной вещательной корпорации IRIB представил новейший „ракетный город“. На видео попали баллистические ракеты и беспилотники-камикадзе, находящиеся глубоко под землей. Би-би-си не может независимо проверить, что именно было снято в этом видео.
В качестве подсказки, почему это происходит именно сейчас, иранские государственные СМИ сообщили, что Тегеран будет использовать это оружие в ответ на любые „враждебные действия против Ирана“.
„Если Иран будет атакован с любой базы в регионе или в пределах радиуса действия иранских ракет, то он не будет делать никаких различий при выборе цели, британских или американских“, — заявляет Тегеран.
В последние 10 лет КСИР периодически публиковал изображения подземных туннелей, в которых хранится большое количество ракет, беспилотников и оборонительных систем, называя их „секретными ракетными городами“.
Насколько это важно для США и Израиля?
Демонстрируя свои возможности, Иран стремится удержать Израиль и США от дальнейшей эскалации.
На новой съемке можно увидеть крылатые ракеты „Хейбар Шекан“, „Хадж Касем“, „Эмад“, „Седжиль“, „Кадар-Н“ и „Павех“.
Иран утверждает, что может поражать цели, находящиеся на расстоянии до 2000 км.
Баллистические ракеты „Эмад“ применялись в ходе атаки Ирана на Израиль в апреле 2024 года, в результате чего была повреждена авиабаза „Наватим“ в центральной части Израиля.
Кратчайшая траектория от Ирана до Израиля через Ирак, Сирию и Иорданию составляет около тысячи километров. Израиль заявил, что в апреле 2024 года 99% ракет были перехвачены. Вторая атака в октябре не причинила существенного ущерба.
Однако относительно дальности и мощности иранских ракет есть сомнения. Поэтому последние заявления о том, что они способны достичь военной базы США на острове Диего-Гарсия, можно считать важным событием.
Совместная военная база Великобритании и США существует на острове Диего-Гарсия с начала 1970-х годов. Она хорошо защищена и находится на расстоянии чуть менее 3800 км от территории Ирана.
На этой неделе Иран повторил заявление о том, что его беспилотники „Шахед-136B“ обладают дальностью полета до 4000 км, хотя доказательств тому по-прежнему нет.
Несмотря на то, что в настоящее время Иран, судя по всему, не располагает ракетами с дальностью полета более 2 000 км, теоретически он может поразить остров средствами ВМФ или модифицировав имеющиеся у него ракетные системы.
На Ближнем Востоке уже размещены значительные американские силы, а вскоре в регионе появятся два авианосца.
На спутниковых снимках ниже видно, что на Диего-Гарсии находятся бомбардировщики B-2; они уже были задействованы в недавней американской операции против хуситов в Йемене.
„Если Иран или его сторонники будут угрожать американским военнослужащим и интересам США в регионе, Соединенные Штаты предпримут решительные действия для защиты нашего народа“, — заявил на этой неделе официальный представитель Пентагона Шон Парнелл.
Стратегическое командование ВС США отказалось сообщить, сколько бомбардировщиков B-2 находится на базе Диего-Гарсиа, отметив, что не комментирует учения или операции с их участием.
На вооружении ВВС США находится всего 20 бомбардировщиков B-2, поэтому их, как правило, используют нечасто.
Почему Иран рассказал миру об этих „ракетных городах“ именно сейчас?
Новые заявления иранских властей появились в период обострения напряженности между Ираном, США и Израилем по трем вопросам: угроза со стороны поддерживаемых Ираном хуситов, переговоры по ядерной программе Ирана и новые атаки Израиля с целью ослабить поддерживаемую Ираном группировку „Хезболла“ в Ливане.
В воскресенье президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану бомбардировками и дополнительными тарифами, если Тегеран не придет к соглашению с Вашингтоном по поводу своей ядерной программы.
К тому же в прошлом году усилилась конфронтация между Ираном и Израилем — стороны обменялись ударами, и демонстрация нового ракетного объекта КСИР, по-видимому, призвана подчеркнуть, что Иран может нанести мощный ракетный удар в случае нападения.
Иран продолжает обещать новый, уже третий удар по Израилю. Однако на Тегеран постоянно оказывается давление со стороны мировой общественности, и существуют сомнения в способности Тегерана довести обещание до конца, особенно если принять во внимание, что израильские удары, по-видимому, ослабили ракетный потенциал Ирана.
Власти Ирана также пытаются показать гражданам, что способны противостоять любой угрозе со стороны США.
Цель строительства „ракетных городов“ под землей — повысить живучесть и устойчивость к воздушным атакам и сохранить фактор сдерживания.
Создав такие „города“, Иран продемонстрировал США и Израилю, что он сможет нанести ответный удар, даже если будут атакованы его наземные базы.
Подземные базы позволяют запускать ракеты из неизвестных противнику точек и мешают ему точно оценить военный потенциал Тегерана.