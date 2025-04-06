Ракетная атака РФ на Киев: пострадали три человека

По ее данным, в Дарницком районе возник пожар в нежилом здании и разрушено другое здание. В Оболонском районе загорелся мебельный цех и соседнее складское помещение, а также частично разрушены три этажа пятиэтажного бизнес-центра. В Соломенском районе „произошло возгорание на открытой территории отдельными ячейками и возгорание фасада складского здания. Пожар ликвидирован“, - указала ГСЧС в Telegram.

В результате российского удара баллистическими ракетами по Киеву пострадали три человека. „Спасатели ликвидируют последствия в Дарницком, Оболонском и Соломенском районах“, - сообщила утром в воскресенье, 6 апреля, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

Кроме того, россияне, продолжающие войну против Украины, нанесли удар корректируемой авиабомбой (КАБ) по Купянску. Пострадал многоэтажный жилой дом, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. По его данным, удар пришелся на девятый этаж, в результате загорелись балконы со второго по седьмой этажи, а также четыре квартиры, пострадали 67-летний мужчина и 78-летняя женщина.

Еще три человека пострадали в Николаеве. В результате российской атаки на частный жилой сектор повреждены дома и автомобили, в двух домах возникли пожары. Одна женщина госпитализирована, еще двум оказали помощь на месте, сообщили в ГСЧС.